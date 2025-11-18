العالم اليوم - أبو ردينة: لا شرعية لأي حل دون موافقة السلطة ومنظمة التحرير

انتم الان تتابعون خبر أبو ردينة: لا شرعية لأي حل دون موافقة السلطة ومنظمة التحرير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 09:28 مساءً - وشدد أبو ردينة على ضرورة أن "تجلس حركة حماس معنا على طاولة واحدة لإيجاد حلول شاملة لكل القضايا، في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "ما تبقى بحوزة حماس من سلاح هو قليل، ونحن طالبناها مرارا بالالتزام بمبادئ منظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى أن "السلطة ستواصل جهودها مع الدول العربية الشقيقة لتحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة"، مضيفًا أن "حل القضية الفلسطينية هو الأساس لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".

وختم أبو ردينة حديثه بالقول: "الاختبار الحقيقي الآن هو مدى الالتزام باستمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة".