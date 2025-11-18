الرياض - كتبت رنا صلاح - قُتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة على الأقل في عملية دهس وطعن نفذها شابان فلسطينيان اليوم الثلاثاء قرب مستوطنة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

مقتل إسرائيلي واستشهاد منفذين بعملية دهس وطعن .. صور

وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن التحقيق الأولي للجيش يشير إلى أن شابين نفذا عملية دهس قرب مستوطنة “غوش عتصيون” الواقعة بين بيت لحم والخليل، ثم حاولا تنفيذ عمليات طعن، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما.

وذكر طاقم إنقاذ إسرائيلي في موقع العملية أنه “تم العثور على عبوات ناسفة داخل مركبة المنفذين لم يتسنَّ لهما استخدامها، وتم إبطال مفعولها في مكان الحادث”. وأفادت القناة الإسرائيلية 14 بأن الجيش “استدعى خبراء متفجرات لفحص المركبة بعد العثور على عبوات محلية الصنع داخلها”.

وأعلنت طواقم طبية إسرائيلية في البداية عن إصابة شخصين جراء العملية، قبل أن تشير بعد وقت وجيز إلى إصابة أربعة أشخاص، وُصفت جراح أحدهم بالحرجة، وما لبثت تلك الطواقم حتى أعلنت مقتله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة أنه “بحسب شهادات من تواجدوا في موقع الحادث، بدأ الهجوم بدهس سيارة، ثم ترجّل المهاجمان منها بعد محاولة الدهس، وشرعا بطعن المتواجدين عند التقاطع”.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن قوات الاحتلال أرسلت تعزيزات عسكرية، وعمدت إلى محاصرة القرى والبلدات الفلسطينية في المنطقة عقب تنفيذ العملية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية استشهاد الشاب عمران إبراهيم عمران الأطرش (18 عاما) من مدينة الخليل، والشاب وليد محمد خليل صبارنة (18 عاما) من بلدة بيت أمر، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزلَي الشابين وعاثت فيهما خرابا.