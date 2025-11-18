نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز ومحمد منير يفجران مفاجأة العام بـ "كلام فرسان".. أول دويتو يجمع جيلين في الأغنية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ويجز ومحمد منير يفجران مفاجأة العام بـ "كلام فرسان".. أول دويتو يجمع جيلين في الأغنية المصرية

طرح الرابر المصري ويجز أحدث أغانيه بعنوان "كلام فرسان"، في أول تعاون فني يجمعه مع الفنان الكبير محمد منير، الكينج، عبر فيديو كليب جديد تم إطلاقه على مختلف المنصات الرقمية ومنصات الموسيقى.

ويُعد هذا الدويتو خطوة تمهيدية لألبوم ويجز المنتظر "عقارب سايد بي"، وهو الجزء الثاني من ألبومه الأول "عقارب" الذي حقق نجاحًا واسعًا قبل ثلاثة أشهر، وضم أغاني بارزة مثل: "خسرت الشعب"، "افتر بارتي"، و"الأيام".

وأكد ويجز في تصريحات صحفية أن التعاون مع محمد منير كان بمثابة "حلم تحقق"، مشيرًا إلى أن "كلام فرسان" ليست سوى البداية لسلسلة من المفاجآت الغنائية، التي سيحملها الجزء الجديد من الألبوم.

الأغنية تمثل حالة موسيقية خاصة، تجمع بين مدرسة محمد منير الفنية ورمزيته الموسيقية الممتدة منذ عقود، وأساليب ويجز العصرية التي صنعت له قاعدة جماهيرية ضخمة. دويتو "كلام فرسان" يُترجم عمليًا مفهوم "جيل يسلم جيل" في مشهد غنائي يجمع روح الماضي بالحاضر.

ويجز ومحمد منير يفجران مفاجأة العام بـ "كلام فرسان".. أول دويتو يجمع جيلين في الأغنية المصرية

وجاءت الأغنية من كلمات ويجز بالتعاون مع الشاعر أمير طعيمة، وإنتاج المهندس تيودور مونرو والمنتج حسن جمال، ضمن شركة "رعد ريكوردز"، مواصلين نجاح تعاونهم السابق في ألبوم "عقارب".

وتجسد الأغنية حالة نادرة من المزج بين جيلين مختلفين وحقبتين فى تاريخ الموسيقى المصرية، حيث يجتمع إرث الكينج منير ورمزيته الفنية مع أسلوب ويجز العصرى، فى عمل يترجم شعار «جيل بيسلم جيل».

ويجز ومحمد منير

وكان ويجز وجه رسالة إلى محمد منير، عبر نشر صورة له من فيلم "ضي" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق ويجز على الصورة قائلا: "شكرا كلمة قليلة جدا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة، ولو بديت كلام عنك عمري ما هخلص ومش هوفيك حقك، صدق من قال عليك ملك".

ويجز ومحمد منير يفجران مفاجأة العام بـ "كلام فرسان".. أول دويتو يجمع جيلين في الأغنية المصرية



ويجز على قوائم بيلبورد عربية

أما ويجز فيواصل حضوره القوي على القوائم حيث يحتل هذا الأسبوع المرتبة 23 على قائمة 100 فنان، فيما يحتل تراك الأيام المرتبة 11 على قائمة أعلى 50 هيب هوب عربي هذا الأسبوع، أما تراك "البخت" فيحتل المرتبة 49 على قائمة هوت 100 وهو ينافس في القائمة لمدة 75 اسبوعًا متتاليًا.