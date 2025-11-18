نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق بين واشنطن والرياض بشأن الطاقة النووية المدنية.

وقال ترامب في البيت الأبيض: "يمكنني أن أتخيل ذلك، سنبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية المدنية مع السعودية وهي حليف حقيقي وتتخذ خطوات لتعزيز قوتنا".

وأضاف ترامب أن "السعودية ستستلم طائرات مقاتلة من طراز إف-35 مشابهة لتلك الموجودة في الخدمة لدى إسرائيل".

وأشار ترامب إلى أن السعودية وافقت على استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن المملكة سترفع التزاماتها بالاستثمار البالغة 600 مليار دولار إلى تريليون دولار.

يذكر أن ولي العهد السعودي، قد وصل اليوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، في زيارة عمل رسمية، بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة المقدمة له من الرئيس ترامب.