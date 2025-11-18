نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقييم جديد من ترامب لاجتماعه الأخير مع الرئيس السوري في البيت الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقييم جديد لاجتماعه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، بأنه كان "ممتازًا".

وقال ترامب في البيت الأبيض خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "كما تعلمون، كان الزعيم السوري هنا قبل فترة، وكان لدينا اجتماع رائع معه".

في يوم 10 نوفمبر الجاري، عقد الرئيس السوري محادثات مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946.

اليوم الثلاثاء، استقبل الرئيس الأمريكي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة، وذلك في أول زيارة من نوعها منذ سبع سنوات.

قال ترامب، خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان في واشنطن يوم الثلاثاء، "لدينا رد إيجابي من ولي العهد حول اتفاقيات أبراهام".