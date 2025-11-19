دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 25.19 نقطة بنسبة بلغت 0.29 في المئة ليبلغ مستوى 8814.12 نقطة وتم تداول 448.16 مليون سهم عبر 24115 صفقة نقدية بقيمة 102.2 مليون دينار (368 مليون دولار). بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 25.19 نقطة بنسبة بلغت 0.29 في المئة ليبلغ مستوى 8814.12 نقطة وتم تداول 448.16 مليون سهم عبر 24115 صفقة نقدية بقيمة 102.2 مليون دينار (368 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 27.34 نقطة بنسبة بلغت 0.33 في المئة ليبلغ مستوى 8286.26 نقطة من خلال تداول 241.3 مليون سهم عبر 13859 صفقة نقدية بقيمة 34.3 مليون دينار (105 ملايين دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 39.54 نقطة بنسبة بلغت 0.42 في المئة ليبلغ مستوى 9381.36 نقطة من خلال تداول 206.7 مليون سهم عبر 10256 صفقة بقيمة 67.8 مليون دينار (207.4 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 9.21 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 8414.25 نقطة من خلال تداول 98.6 مليون سهم عبر 6494 صفقة نقدية بقيمة 20.3 مليون دينار (62.11 مليون دولار).

