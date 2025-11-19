السكة الحديد: اليوم تسيير الرحلة 33 للأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"،

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بتسيير الرحلة الثالثة والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية"، والذي يجري تنفيذه في إطار عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين والمواقف المصرية الداعمة لدولة السودان الشقيق.

توصيل 31 ألف راكب

وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الرحلات حتى الآن إلى 31,460 راكبًا، نُقلوا عبر قطارات مجهزة بكامل الاحتياجات والخدمات التي تكفل لهم رحلة آمنة ومريحة حتى وصولهم إلى وجهاتهم المقررة، هذا ومن المخطط أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جدول التشغيل المنتظم.

دعم الأشقاء في السودان

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمواصلة الجهود الداعمة للأشقاء ، وتوفير كافة الإمكانات التي تعكس عمق العلاقات الرسمية والشعبية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الدائم على دعم ومساندة السودان الشقيق.

جانب من الرحلة جانب من الرحلة

