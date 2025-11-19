عاجل ـ «الــفجــر» تنشر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته مع بوتين في مراسم تركيب وعاء المفاعل بمحطة الضبعة النووية

أحمد جودة - القاهرة - دوت الخليج تنشر أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته مع بوتين في مراسم تركيب وعاء المفاعل بمحطة الضبعة النووية

شهدت مصر اليوم حدثًا تاريخيًا يجسد تحولًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة، حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الخامس للطاقة النووية في مصر. وشهدت الفعالية كلمات رسمية رفيعة المستوى، وعرض أفلام وثائقية، قبل أن يُعطي الرئيسان الإشارة الرسمية لبدء تركيب وعاء ضغط المفاعل في خطوة جديدة على طريق تنفيذ المشروع النووي المصري العملاق.

تفاصيل الفعالية

بدأت الفعالية بعرض فيلم تعريفي شامل عن المشروع النووي المصري، تبعته كلمة السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روس آتوم، ثم كلمة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأعقب ذلك كلمة مسجلة للسيد رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما استعرض فيلم وثائقي مراحل تصنيع وعاء ضغط المفاعل وفحصه ونقله إلى موقع الضبعة.

تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعرب بوتين خلال كلمته عن تهنئته لمصر بمناسبة تركيب وعاء الضغط، مؤكدًا أن التعاون بين القاهرة وموسكو في بناء محطة الضبعة يسير بوتيرة قوية تُعد نموذجًا للنجاح، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر كهرباء تدعم الاقتصاد المصري المتنامي. وأكد أن المتابعة المستمرة من الرئيس السيسي لعبت دورًا حاسمًا في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المشروع.

وأشار بوتين إلى عمق العلاقات المصرية الروسية الممتدة لعقود، والتي بدأت بمشروعات عملاقة مثل السد العالي، وتستمر اليوم عبر تنمية التبادل التجاري والتعاون الصناعي وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية. كما نوّه بأن الكهرباء النووية في الضبعة ستساهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر، وأن روسيا تقدم أحدث التقنيات وبرامج تدريب متقدمة للكوادر المصرية.

وفي ختام كلمته، وجّه بوتين الشكر للعاملين في محطة الضبعة، وهنأ مصر بعيد الطاقة النووية، ووجّه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة يوم مولده.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

استهل الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية للرئيس بوتين على مشاركته في هذا الحدث التاريخي، معربًا عن تقديره لدعم روسيا المباشر للمشروع النووي. وأكد الرئيس أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى يمثل خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع الوطني لمحطة الضبعة النووية.

وأشار الرئيس إلى أن حلم مصر النووي يمتد منذ منتصف القرن الماضي، وأن الدولة اليوم تترجم هذا الحلم إلى واقع من خلال الإرادة والعمل والإصرار، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجية راسخة قائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

وأوضح الرئيس أن محطة الضبعة النووية تُعد صرحًا قوميًا يحمل قيمة استراتيجية كبرى، ويعكس قدرة الدولة على تجاوز التحديات، مؤكدًا أن المشروع يُعد امتدادًا لمشروعات كبرى سابقة مثل السد العالي.

كما شدد الرئيس على أهمية المشروع في تأمين مصادر طاقة مستدامة وآمنة ونظيفة، خصوصًا في ظل أزمات الطاقة العالمية، لافتًا إلى دوره في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأكد الرئيس أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار توطين التكنولوجيا النووية، وإعداد كوادر مصرية في مجالات التصنيع الثقيل والطاقة النووية، إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وفي ختام كلمته، وجّه الرئيس الشكر لكل العاملين المصريين والروس على جهودهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية، داعيًا إلى مواصلة العمل لإتمامه بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستخدام السلمي للطاقة النووية.