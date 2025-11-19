وزير الخارجية يبحث ملف إعمار غزة مع نظيره العراقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - جرى، اليوم الأربعاء اتصال هاتفى، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، وذلك فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ماذا ناقش الوزيران؟

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والعراق، وحرص الجانبين على مواصلة تطوير التعاون المشترك فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية. كما تم التطرق إلى فرص تعزيز الشراكة فى مختلف المجالات، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية تنفيذ بنود الخطة بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة، وأكدا أهمية استمرار التشاور بين القاهرة وبغداد إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة وتعزيز العمل العربى المشترك.