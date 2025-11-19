رئيس جهاز مستقبل مصر ووزير التعليم يواصلان جهود تطوير التعليم الفنى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 06:32 مساءً - استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر الجهاز لبحث مستجدات أوجه التعاون المشترك فى تطوير منظومة التعليم الفنى على وجه الخصوص المدارس الثانوية الزراعية والمهنية.

واستعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة لتحديث التعليم الفنى والارتقاء ببرامجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيقات العملية التى يمكن أن تتيح للطلاب خبرات ميدانية حقيقية داخل مشروعات زراعية وصناعية ذات طابع استراتيجى، مما يمثل فرصة لبناء شراكات تسهم فى تطوير المدارس الفنية الزراعية والمهنية، وتمكين الطلاب من التدريب داخل بيئات إنتاجية متطورة.

إعداد كوادر فنية مؤهلة يعد ركيزة لضمان استدامة مشروعات الدولة

من جانبه، أكد الدكتور الغنام، أن الجهاز يضع ملف التعليم الفنى فى مقدمة أولوياته، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إعداد كوادر فنية مؤهلة يعد ركيزة لضمان استدامة مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على فتح مسارات جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية بما يدعم تطوير المناهج العملية ورفع كفاءة التدريب داخل مواقع الإنتاج التابعة للجهاز.

كما تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج مشتركة تستهدف دمج الطلاب فى منظومة العمل الحقيقى، وإشراكهم فى مشروعات الجهاز وفقًا لاحتياجات التخصصات الفنية، إلى جانب دراسة إقامة مراكز تدريب حديثة داخل نطاق مشروعات مستقبل مصر لتعزيز القدرات الفنية للشباب.