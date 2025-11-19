نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد النبوي: "الإنضباط أساس الممثل احنا بنأخذ ملايين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجلسة الحوارية التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46 للنجم خالد النبوي، ضمن برنامج تكريمه وذلك يوم الأحد 16 نوفمبر، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، وتحدث فيها خالد النبوي عن أهمية انضباط الممثل في العمل.

وتحدث “النبوي” قائلا:ما ينفعش تتأخر على الشغل، أو تقول تعبان أو ضهري يوجعني، أو مكسل، أنت آخذ ملايين وفي ناس كثيرة تعمل وتجتهد وشغلهم معتمد عليك، ما ينفعش تضيع تعبهم".

وأضاف: "يجب على الممثل أن يكون لديه بعد الشخص والشخص الآخر، ويجب أن يكون لديه أدواته، ومشاعره التي يشعر بها والتي يجب إظهارها أمام الكاميرا".

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).