العالم اليوم - ترامب: سأبدأ العمل من أجل حل الأزمة السودانية

انتم الان تتابعون خبر ترامب: سأبدأ العمل من أجل حل الأزمة السودانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:21 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيبدأ العمل من أجل حل الأزمة الناجمة عن الحرب المدمرة المستمرة في السودان منذ إبريل 2023.

وقال ترامب للصحفيين عقب لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "سنبدأ العمل بشأن السودان.. لم أكن أعتقد أنه أمرا صعب. أنا بارع في حل النزاعات".

وتنخرط الولايات المتحدة في جهود لحل الأزمة عبر المجموعة الرباعية التي تضم أيضا الإمارات والسعودية ومصر، لكن في حين قبلت قوات الدعم السريع بالخطة التي أعلنتها الرباعية في سبتمبر، لا يزال الجيش يرفض تلك الخطة.

وتنص الخطة على وقف لإطلاق النار وهدنة لمدة ثلاث أشهر يتم بعدها الدخول في عملية سياسية لحل الأزمة.

وحذرت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من تحول السودان إلى بؤرة لنشاط الإرهابيين، مع غياب أي أفق لحل النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتاتي تصريحات ترمب الجديدة، مع تزايد الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب في السودان.

وعبرت الولايات المتحدة مرارا عن قلقها من تصاعد الصراع المسلح في السودان، والوضع الإنساني المأساوي حيث خلفت الحرب حتى الآن أكثر من 150 ألف قتيل وشردت نحو 15 مليونا من مناطقهم وأوقعت أكثر من 25 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 48 مليون نسمة في دائرة الجوع.

وفرضت الولايات المتحدة، في يناير، عقوبات على قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وتعهدت بالمزيد من العقوبات على معرقلي وقف الحرب وجهود التحول المدني.