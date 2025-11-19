عاجل ـ حزب «مستقبل وطن» يختتم مؤتمر المرحلة الثانية ويؤكد تعبئة 15 ألف عضو لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب

أحمد جودة - القاهرة - حزب مستقبل وطن يختتم مؤتمر المرحلة الثانية ويؤكد تعبئة 15 ألف عضو لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس النواب

نظم حزب مستقبل وطن المؤتمر الختامي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمشاركة واسعة تخطت 15 ألفًا من قيادات وأعضاء الحزب، في فعالية تعكس حجم الاستعدادات الجادة لخوض السباق الانتخابي المقرر إجراؤه يومي 24 و25 نوفمبر.

التأكيد على أهمية المشاركة

شهد المؤتمر توجيهات واضحة من قيادات الحزب للأعضاء بشأن ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحثّ قواعد الحزب التنظيمية على دعم مرشحي مستقبل وطن في مختلف الدوائر، بما يضمن تمثيلًا قويًا داخل المجلس التشريعي الجديد.

تكريم النواب السابقين

تضمن المؤتمر أيضًا تكريم عدد من نواب الحزب السابقين الذين لم يخوضوا الانتخابات الحالية، تقديرًا لدورهم وجهودهم خلال الدورة البرلمانية الماضية، في رسالة تعكس دعم الحزب لكوادره واحترامه لتاريخهم السياسي.

رسائل المؤتمر الختامي

أكدت قيادة الحزب أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأعضاء والعمل بروح الفريق، مشددة على أن المشاركة القوية في الانتخابات هي السبيل لتعزيز حضور الحزب داخل البرلمان ودعم برنامج الدولة في مختلف الملفات التشريعية والتنموية.