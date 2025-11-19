العالم اليوم - فيديو ترامب ورونالدو.. هل كشف "كذبة" الرئيس بشأن طول القامة؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو ترامب ورونالدو.. هل كشف "كذبة" الرئيس بشأن طول القامة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:21 مساءً - أثار فيديو نشره البيت الأبيض، ظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جدلا واسعا حول طول قامة ترامب الحقيقي، ووصف بعض المتابعين إنه كشف ما حاول ترامب "تزويره".

وشارك البيت الأبيض، الأربعاء، فيديو يظهر ترامب ورونالدو وجورجينا وهم يتجولون في أرجاء المبنى، ويتبادلان الضحكات، ويستمتعان بوقتهما، لكن النشطاء لاحظوا أن رونالدو أطول من ترامب.

وطالما ادعى ترامب أن طوله يبلغ 191 سم، مما يجعله ثالث أطول رئيس أميركي بعد أبراهام لينكولن، وليندون جونسون، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبريس" الأميركية.

وفي أبريل، أصدر البيت الأبيض تقريرا للفحص الطبي لترامب، وجاء فيه أن طوله يصل إلى 191 سم.

أما النجم البرتغالي، الحاصل على 6 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم، مسجل رسميا بطول 188 سم.

ولكن الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للبيت الأبيض على "إنستغرام" ينفي هذا الافتراض، إذ بدا رونالدو أطول من ترامب.

ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فرق الطول بين الرجلين، ورجح بعضهم أن ترامب كذب بشأن طوله.

وكتب أحد المعجبين على منصة "إكس": "رونالدو طوله متر و88 سم، وترامب متر و91 سم، هناك شيء غير صحيح".

ورجح البعض أن فرق الطول الواضح في الفيديو يصل إلى 4 سنتمترات، مما عني أن طول ترامب الحقيقي قد يكون 184 سم لا أكثر.