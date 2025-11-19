العالم اليوم - هزم صلاح وأوسيمين.. حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا 2025

انتم الان تتابعون خبر هزم صلاح وأوسيمين.. حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:21 مساءً - توج المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2025 الأربعاء، متفوقا على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والنيجيري فيكتور أوسيمن لاعب غلطة سراي، في حفل شهد هيمنة مغربية لافتة على معظم الفئات.

وأقيم حفل الجوائز في العاصمة المغربية الرباط بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، إلى جانب رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.

وواصل المغرب بسط سيطرته على الحفل، بعدما حصد حارس الهلال السعودي ياسين بونو جائزة أفضل حارس مرمى، فيما نال المنتخب المغربي جائزة أفضل منتخب للرجال، إضافة إلى جوائز أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة، وأفضل لاعبة شابة.

وعربيا، تُوج نادي بيراميدز المصري بجائزة أفضل ناد للرجال في أفريقيا، بينما حصل لاعبه فيستون مايلي، القادم من الكونغو الديمقراطية، على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الأفريقية.