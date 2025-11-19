نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسين بونو يواصل التألق ويحصد جائزة افضل حارس إفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، على جائزة افضل حارس في افريقيا خلال حفل جوائز كاف الذي اقيم في المغرب، بعد موسم قوي قدم خلاله مستويات مميزة مع منتخب المغرب وفريقه.

وتولى عصام الحضري، اسطورة حراسة المرمى في مصر، مهمة تسليم الجائزة لبونو، تقديرًا لما قدمه الحارس المغربي من اداء ثابت وتألق واضح في مختلف البطولات.

واكد بونو في كلمته عقب التتويج إنه فخور بالحصول على الجائزة، وشكر كل من دعم مسيرته خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى إنه سيواصل العمل لتحقيق المزيد من النجاحات مع الهلال والمنتخب المغربي.