أخبار اليمن : غوتيريش يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني

غوتيريش يدعو للتضامن مع الشعب الفلسطيني
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره واستقلاله.
وأوضح غوتيريش في بيان، بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يحتفل به سنويا في 29 نوفمبر، أن يوم التضامن يأتي هذه المرة بعد عامين من المعاناة الشديدة وما أعقبها من بداية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا بأن الفلسطينيين الناجين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي ينعون عشرات الآلاف من أصدقائهم وأفراد عائلاتهم، ثلثهم تقريبا من الأطفال، وسط تفش الجوع والمرض والصدمات النفسية.
ولفت إلى استمرار الظلم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، قائلاً: "هناك عمليات عسكرية إسرائيلية مستمر، وعنف لا يتوقف، وتوسعات استعمارية، وعمليات إخلاء، وهدم، وتهديدات بالضم"، معرباً عن استنكاره لمقتل مئات الشهداء الفلسطينيين العاملين بالمجال الإنساني معظمهم من موظفي الأمم المتحدة، حيث قال إنها أكبر خسارة في صفوف العاملين في تاريخ المنظمة.
كما أشار إلى أن عدد الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع يفوق عدد ضحايا الصحفيين في أي نزاع منذ الحرب العالمية الثانية، داعيا إلى الاستلهام من الشعب الفلسطيني الصمود، وللتضامن من أجل حق الفلسطينيين في الكرامة والعدالة وتقرير المصير.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفا و513 شهيدا، و170 ألفا و745 مصابا.
