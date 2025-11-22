نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي: الفن سيظل أحد أهم أدوات الوعي والتوثيق والقدرة على إحياء القضايا الإنسانية وملامسة الضمير الجمعي للشعوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، ختام فعاليات الدورة السادسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، والتي أُقيمت خلال الفترة من 12 حتى 21 فبراير الجاري، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من صنّاع السينما المصرية والعربية والدولية، وضيوف المهرجان وجمهوره من عشاق الفن السابع.

تصريحات وزير الثقافة

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بنجاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن هذا الحدث يواصل ترسيخ مكانته بين أهم المهرجانات السينمائية العالمية، ويعكس قوة مصر الناعمة وريادتها الفنية والثقافية عبر تاريخ ممتد من الإبداع. وأضاف: “عشنا خلال الأيام الماضية احتفالًا بالسينما في أجمل تجلياتها، وبالإنسانية في أعمق معانيها، ورأينا أعمالًا تحمل رؤى جديدة وتجارب ملهمة تُعبّر عن قدرة الفن على تجاوز الحدود وصنع مساحات مشتركة بين الشعوب. وكانت قاعات العرض وفضاءات المهرجان شاهدة على حوار لا ينقطع بين صناع الأفلام ومحبي السينما؛ حوار يعكس شغفًا متجددًا عند جمهور يعشق السينما ويحتفي بها”.

وأضاف وزير الثقافة: “إن وزارة الثقافة مستمرة في دعم هذا المهرجان العريق، دعمًا لصناعة السينما المصرية بوصفها أحد أعمدة الهوية الوطنية وركيزة أساسية من روافد الإبداع، وسنواصل العمل على فتح آفاق أوسع لشباب المبدعين، وتوسيع التعاون مع المؤسسات السينمائية الدولية، وتعزيز البيئة الحاضنة لصناعة سينمائية قوية وحديثة”.

وتابع وزير الثقافة: “ينتهي المهرجان الليلة لكن أثره سيبقى حاضرًا في العقول التي ألهمتها الأفلام، وفي النقاشات التي أثارها، وفي الأعمال التي ستولد من رحم هذه اللقاءات الفنية والثقافية. فهذه هي رسالة السينما، وهذا هو جوهر الفن والثقافة. فشكرًا للسينما التي تجمعنا دائمًا على ترسيخ قيم الإنسانية ومحبة الفن والحياة”.

كما توجه وزير الثقافة بخالص الشكر والتقدير لإدارة المهرجان وجميع اللجان التنظيمية، ولصنّاع الأفلام المشاركين من مصر والعالم، وللفنانين والنقاد والمبدعين والإعلاميين والصحفيين، وكل شركائنا الذين أسهموا في استمرار هذا النجاح، وكذلك جمهور المهرجان الذي يثبت عامًا بعد عام أن السينما في مصر شغف وحياة وذاكرة وهوية.

كما كرّم وزير الثقافة المخرج الصيني الكبير جوان هو، والمخرجة المجرية إلديكو إنيدي، بمنحهما جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، كما حصل مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وكرّم وزير الثقافة الفائزين بالمسابقات المتعددة للمهرجان، وجاءت قائمة الجوائز كالآتي:

جائزة الأفلام الوثائقية



لجنة التحكيم: جولي بيرجيرون (فرنسا)، بسام مرتضى (مصر)، علا سلامة (فلسطين).



الجائزة: فيلم “ثريا حبي” (Souraya Mon Amour) للمخرج نيكولا خوري.

جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولي

لجنة التحكيم: سلمى أبو ضيف (مصر)، إيلي داغر (لبنان)، كلير جاديا (فرنسا).



تنويه خاص: فيلم “عالم النبات” (The Botanist) للمخرج جينج يي، جائزة فتحي فرج – لجنة التحكيم الخاصة: فيلم “في منزل أهلي” (In My Parents House) للمخرج تيم إلريش.



جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم: “حبيبي حسين” (Habibi Hussein) للمخرج أليكس بكري.

جوائز مسابقة الأفلام القصيرة



لجنة التحكيم: بوم بونسيرمفيتشا (تايلاند)، تارا عماد (مصر)، أنس سارين (سويسرا).



جائزة لجنة التحكيم الخاصة (3000 دولار – Watch It): “رقبة منتصبة للغاية” (A Very Straight Neck) للمخرج نيو سورا.



جائزة أفضل فيلم عربي قصير (2000 دولار – Watch It): “تيتا وتيتا” (Two Tetas) للمخرجة لين الصفح.



جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير (5000 دولار – Watch It): “شوارع القاهرة” (Cairo Streets) للمخرج عبد الله الطايع.

جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)

ذهبت إلى فيلم “الأشياء التي تقتلها” (The Things You Kill) للمخرج علي رضا خاتمي.

جائزة أفضل فيلم عربي طويل



لجنة التحكيم: كريم الشناوي، وائل أبو منصور، رولا ناصر، الجائزة (10،000 دولار – Watch It): “كان يا ما كان في غزة” للمخرجين طرزان وعرب ناصر.

تنويه خاص: “فلانة” إخراج زهراء غندور، جائزة أفضل فيلم آسيوي طويل (نيتبّاك)



ذهبت إلى فيلم “عالم النبات” (The Botanist) للمخرج جينج يي.

جوائز مسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة



جائزة أفضل أداء تمثيلي (2000 دولار – Watch It): عفاف بن محمود عن فيلم “جولة 13”.



جائزة أفضل سيناريو (5000 دولار – Watch It): ياسر شفيعي عن فيلم “شكوى 713317”.



جائزة صلاح أبو سيف – لجنة التحكيم الخاصة (8000 دولار – Watch It): “ضد السينما” (ANTI-CINEMA) للمخرج علي سعيد.



جائزة سعد الدين وهبة لأفضل فيلم عربي (10،000 دولار – Watch It): “كلب ساكن” (DEAD DOG) للمخرجة سارة فرنسيس.

جائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)



قيمة الجائزة 15،000 دولار – مقدمة من Cred، فاز بها فيلم “ﺿﺎﯾل ﻋِﻧﺎ ﻋرض” (ONE MORE SHOW) للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف.

جوائز المسابقة الدولية



لجنة التحكيم برئاسة نوري بيلغي جيلان، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني: “مدينة الرمال” (Sand City).



جائزة أحسن ممثلة (مناصفة): أندريا رايزبورو وبريندا أندرو ويليامز عن فيلم “اليعسوب” (Dragonfly).



جائزة أحسن ممثل: مجد عيد عن فيلم “كان يا ما كان في غزة”.

جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو: “الأشياء التي تقتلها”.

جائزة الهرم البرونزي – لجنة التحكيم الخاصة (3000 دولار): “بينما نتنفس” (As We Breathe).

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج (5000 دولار): طرزان وعرب ناصر عن “كان يا ما كان في غزة”.

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم (7000 دولار): “اليعسوب” (Dragonfly) للمخرج بول أندرو ويليامز.

كما استهل الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، كلمته بالتأكيد على الدور العميق للسينما في تناول القضايا الإنسانية الكبرى، مشيرًا إلى أن الفن سيظل أحد أهم أدوات الوعي والتوثيق. واستشهد بالمكالمة التسجيلية للراحلة هند رجب، التي خلّفت أثرًا بالغًا في الوجدان العربي، معتبرًا أن فيلم “صوت هند رجب” يؤكد قدرة السينما على منح الصوت لمن صودرت أصواتهم، ويعلن التزام المهرجان بقضايا الإنسان.

كما أعرب فهمي عن سعادته بالنجاح الفني والتنظيمي للدورة، مؤكدًا أن مهرجان القاهرة ظل منصة للاحتفاء بالسينما الجادة وصنّاعها. وأشاد بدعم الدولة، وعلى رأسها وزارة الثقافة، وبجهود فريق العمل، وبالتنوع الكبير في العروض والفعاليات.

وأكد فهمي أن المهرجان هذا العام كان فضاءً حقيقيًا لتبادل الرؤى بين صناع السينما، وملتقى للحوار الإبداعي الذي يعكس مكانة القاهرة كعاصمة سينمائية مهمة، مشيرًا إلى أن تنوع الأساليب السينمائية يؤكد قدرة المهرجان على جذب المواهب الجديدة والواعدة، إلى جانب استضافة كبار المبدعين.

وعلى هامش الختام، تفقد وزير الثقافة معرض “كادرات موازية – Parallel Frames 2025”، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والذي يأتي لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، ويمثل نافذة مميزة لمحبي الفن السابع والفنون البصرية، حيث تلتقي لغة السينما بحساسية الفن التشكيلي في مساحة واحدة، مستكشفًا نقاط التداخل بين الكادر السينمائي والتكوين التشكيلي. يُقام المعرض بقاعتي الباب وصلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر حتى 22 نوفمبر 2025.

وشارك بالدورة الـ46 للمهرجان 150 فيلمًا من مختلف أنحاء العالم، موزعة على 11 مسابقة وبرنامجًا، كالتالي:

المسابقة الدولية: 14 فيلمًا، القسم الرسمي خارج المسابقة: 15 فيلمًا، مسابقة أسبوع النقاد: 8 أفلام، مسابقة آفاق السينما العربية: 9 أفلام، مسابقة الأفلام القصيرة: 24 فيلمًا، برنامج العروض الخاصة: 18 فيلمًا، البانوراما الدولية: 18 فيلمًا، عروض منتصف الليل: 5 أفلام، كلاسيكيات القاهرة: 12 فيلمًا، الأفلام المصرية المرممة: 21 فيلمًا، البانوراما المصرية خارج المسابقة: 6 أفلام