نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ناجح لفيلم ملكة القطن بمهرجان الدوحة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفيلم السوداني ملكة القطن للمخرجة سوزانا ميرغني عرضًا ناجحًا بحضور سوداني قوي بمهرجان الدوحة السينمائي حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، وتم حجز كافة تذاكر العرضين منذ صباح يوم العرض الأول.





قبل العرض الأول في الدوحة، صعدت المخرجة سوزانا ميرغني إلى المسرح وقدمت بفخر طاقم فيلمها، بمن فيهم مهاد مرتضى، ورابحة محمد محمود، وحرم بشير، وطلعت فريد، وحسن محيي الدين، وفاطمة فريد، ومحمد الجيلي، وعلي مهدي نوري، ومحمد صلاح، ورباب إبراهيم.



تفاصيل العرض الأول للفيلم



استقطب العرض الأول شخصيات بارزة في صناعة السينما، من بينهم آن ماري جاسر، مخرجة فيلم "فلسطين 36"، والمخرج السينمائي الشهير إيليا سليمان، اللذين حضرا احتفالًا بالفيلم.

لقي العرض تصفيقًا حارًا طويلًا، وامتلأ المسرح بالجمهور السوداني الذي تفاعل بفرح مع موسيقى وأغاني الفيلم، مما خلق أجواءً لا تُنسى.

في قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت نفيسة على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين ترويها لها جدتها، ربة القرية "الست". ولكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثيًا، تصبح نفيسة محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية. تستيقظ نفيسة على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن - ونفسها. لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كان.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بالدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كما نافس في مسابقة المخرجين الجدد بمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي حيث شهد عرضه الأول بأمريكا الشمالية.

فيلم “ملكة القطن”



فيلم "ملكة القطن" من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، مديرة التصوير السينمائية ذات الإنتاج الغزير التي عملت في فيلم "سماء بلا أرض" الذي افتتح مسابقة نظرة ما بمهرجان كان السينمائي هذا العام.



أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، الملحن الذي عَمِل في "عائشة لا تستطيع الطيران" و"كان ياما كان في غزة" المتنافسين على جائزة مهرجان كان؛ ومونتاج أمبارو ميخياس، وسيمون بلاسي، وفرانك مولر. وبطولة مهاد مرتضى، رابحة محمد محمود، طلعت فريد، حرم بشير، محمد موسى، وحسن محي الدين.



ملكة القطن إنتاج مشترك بين شركات Strange Bird GmbH الألمانية، وJip Film Verleih، وStorming Donkey Productions؛ وManeki Films الفرنسيين؛ وPhilistine Films الفلسطينية؛ وفيلم كلينك وMAD Solutions المصريتان؛ وقطر؛ والمملكة العربية السعودية، وتتولى التوزيع MAD Distribution مهام توزيعه في العالم العربي بالتعاون مع Film Clinic Indie Distribution

الفيلم من إنتاج كارولين دوب وديدار دومهري، بمشاركة آن ماري جاسر، أسامة بواردي، جيسيكا خوري، محمد حفظي، علاء كركوتي، ماهر دياب، جوتا فيت، جوليا آي بيترز، ستيفاني بلاتنر، سوزانا ميرغني، جوردون سبراج، مايكل أرنون، ولورين ديتريش، بالإضافة إلى المنتجون التنفيذيون ألكسندر فونك ورشا أبو الريش.