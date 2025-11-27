نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر رياض يشوق جمهوره لشخصيته في مسلسل "2 قهوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان الشاب عمر رياض فيديو تشويقي على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك، شوق خلاله الجمهور لشخصيته في مسلسل "2 قهوة"، ووصف شخصيته بأنه "صاحب صاحبه ومعندوش استعداد ينجح على حساب اللي حواليه، لكنه مش هيتنازل عن حلمه".

كما شارك عمر رياض البوستر الخاص به لمسلسله الجديد "2 قهوة" على موقع "انستجرام"، والذي حاز على إعجاب الكثير وتفاعل الجمهور معه بشكل حماسي، ودعم كبير له من جانب أسرته الفنية.

مسلسل "اتنين قهوة"



ومن المقرر أن يعرض لعمر رياض لعرض مسلسل "2 قهوة" الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم أحمد فهمي، مرام علي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، مي القاضي، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلي، أحمد الشامي، باهر النويهي، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمري، وهبة الأباصيري، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي.