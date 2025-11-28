محمد إمام يكشف عن تفاصيل حريق "الكينج": أبطال الإنتاج خاطروا بحياتهم

القاهرة - محمد ابراهيم - اندلع حريق ضخم اليوم في لوكيشن تصوير مسلسل "الكينج" داخل ستوديو مصر، حيث التهمت النيران إحدى المناطق المجهزة على أعلى مستوى ضمن إنتاج ضخم للمنتج عبد الله أبو الفتوح، بإشراف مهندس الديكور تامر إسماعيل وفريق من أمهر المهندسين والعمال.

وعقب الحادث، خرج الفنان محمد إمام بتصريح عبر حسابه الشخصي قائلًا:

"قدر الله وما شاء فعل… والحمد لله على كل شيء. حريق كبير في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج… منطقة كاملة معمولة على أعلى مستوى. الإنتاج ضخم، والجهد المبذول من مهندس الديكور تامر إسماعيل وفريق العمل مذهل… بس ربنا أراد اللي حصل."

وأضاف إمام: "الحمد لله الإصابات كانت خفيفة وكل الفريق بخير. شكر كبير لقوات الدفاع المدني ووزارة الداخلية على مجهودهم وسط النيران وكميات المواد القابلة للاشتعال. وشكر خاص للمنتج محمد السيد وفريقه، اللي دخلوا جوه النار حرفيًا لإنقاذ الأجهزة والمعدات والملابس… ناس بتحب شغلها بجد وبتضحي بنفسها عشانه."

واختتم إمام قائلًا: "شكر من قلبي لكل الناس والنجوم اللي اطمّنوا علينا… اللي حصل كان اختبار صعب في وقت عصيب، بس ثقتنا في الله كبيرة، وإن شاء الله مكملين. دعواتكم لينا ولكل فريق عمل مسلسل الكينج."

على الرغم من شدة الحريق، لم يسفر عن أي إصابات كبيرة، وتم التعامل مع الموقف بسرعة، وهو ما يعكس قدرة فريق العمل على إدارة الأزمات.

وأشاد المنتج محمد السيد وفريقه بالدور البطولي لقوات الدفاع المدني ووزارة الداخلية، كما قدموا التحية لكل فرد من فريق الإنتاج والفنيين الذين خاطروا بحياتهم لمحاولة إنقاذ معدات ومستلزمات التصوير.

