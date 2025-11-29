أسباب خطيرة وراء نزيف الأنف والإفرازات المستمرة

أسباب خطيرة وراء نزيف الأنف والإفرازات المستمرةأوضحت الدكتورة يكاتيرينا ميرزابيكيان، المتخصصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن فرط الإفرازات ونزيف الأنف المستمر قد يكون نتيجة ترقق أو ضمور الغشاء المخاطي أو ثقب في الغضروف.

ووفقا للدكتورة، فإن الأعراض الأنفية الخطيرة غالبا ما تُلاحظ لدى متعاطي المخدرات، كما يعاني الأشخاص الذين يستخدمون قطرات إزالة الاحتقان بشكل مستمر من مشاكل أنفية مؤلمة. بالإضافة إلى ذلك، تظهر اضطرابات الغشاء المخاطي لدى المصابين بانحراف الحاجز الأنفي.

وتوضح أن الغشاء المخاطي يحاول في البداية التعافي ذاتيا، لكن الحالة قد تسوء عند عدم تلقي العلاج المناسب.

وتقول: “بالنسبة للطبيب، يكون التشخيص واضحا من النظرة الأولى داخل الأنف. فالشخص السليم ينتج حوالي لتر من المخاط يوميا، ويتم ابتلاعه لينتقل إلى المعدة حيث تُقضى البكتيريا التي لا يستطيع الغشاء المخاطي قتلها. وبحلول المساء، تظهر قشور صغيرة في مقدمة تجويف الأنف، وهي بقايا مخاط جاف — وهذا أمر طبيعي”.

وتتابع: “في بعض الحالات يحدث فرط شديد في إفراز المخاط. وعند وجود ثقب غضروفي، تتزايد كمية القشور ويزداد إفراز المخاط، ومع وجود البكتيريا يزداد خطر التهابات الأنف، ما يجعل القشور تأخذ لونا أخضر أو أصفر، وقد تحتوي أيضا على آثار دم”.

كما تشير إلى أنه عند ترقق وضمور الغشاء المخاطي تبدأ الأوعية الدموية بالنزف، ما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم نحو غضروف الأنف.

وتختتم بقولها: “إن مشاكل الأنف ليست سوى جزء صغير مما يواجهه المدمنون. فعندما يصلون إلى مرحلة حدوث ثقب أنفي، يكونون غالبا قد فقدوا الاهتمام تماما بأي أعراض أو أضرار تتعلق بالأنف”.