نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. رانيا يوسف من عارضة أزياء إلى واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يوافق اليوم الاثنين 1 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف، التي استطاعت أن تشقّ طريقها في عالم الفن بخطوات واثقة، بدأت من عروض الأزياء والإعلانات، قبل أن تنتقل إلى التمثيل وتصبح واحدة من أبرز نجمات الشاشة.

الفنانة رانيا يوسف

النشأة والبدايات

وُلدت رانيا يوسف في 1 ديسمبر 1973 داخل أسرة تجمع بين الانضباط والطموح؛ فوالدها كان ضابطًا، ووالدتها مضيفة جوية.

درست في مدرسة سانت كلير، ثم التحقت بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة.

بدأت رحلتها المهنية كعارضة أزياء وشاركت في عدد من الإعلانات، قبل أن تتجه للمنافسات الجمالية، لتحصد لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال مصر 1997.

خطواتها الأولى في التمثيل

كان أول ظهور تمثيلي لها في مسلسل “العقاب” عام 1993، ثم قدّمت أول أدوارها السينمائية في فيلم “الناجون من النار” عام 1994.

وخلال نهاية التسعينيات وبداية الألفينات، قدّمت مجموعة من الأدوار الصغيرة التي فتحت لها باب الخبرة والانتشار، منها:

• القلب يخطئ أحيانًا (1998)

• خلف الأبواب المغلقة (1999)

• النيل (1999)

• الكاشي ماشي (2000)

• النساء قادمون (2001)

محطة النجومية… عائلة الحاج متولي

جاءت انطلاقة رانيا يوسف الحقيقية من خلال مشاركتها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” أمام النجم نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي، هذا الدور شكّل نقطة تحول في مسيرتها وأبرز حضورها الجماهيري، ليكتب بداية مشوار طويل من الأعمال الكبيرة.

أعمال بارزة وتنوع فني

واصلت رانيا يوسف ترسيخ مكانتها عبر مشاركات لافتة في السينما والدراما، من بينها:

• أفلام: هو في كده – ريجاتا – دمي ودموعي وابتسامتي

• مسلسلات: موجة حارة – نيران صديقة – السبع وصايا – عيون القلب

وقدمت خلال مسيرتها شخصيات متنوعة بين الرومانسي والاجتماعي والتراجيدي، ما جعلها واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا على الشاشة.