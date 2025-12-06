محمد سعد يعود للكوميديا.. انطلاق تصوير عيلة دياب على الباب وسط حماس النجوم

القاهرة - محمد ابراهيم -



بدأ اليوم تصوير فيلم عيلة دياب على الباب ليشهد عودة جديدة للنجم محمد سعد بعد النجاح الكبير الذي حققه بفيلمه الأخير الدشاش. وجاء الإعلان عن انطلاق العمل عبر الفنانة هيدي كرم، التي شاركت متابعيها لحظات بداية التصوير من خلال حسابها على إنستجرام، موجهة رسالة تفاؤل قائلة: "بسم الله توكلنا على الله".

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، بينهم غادة عادل، دنيا سامي، هيدي كرم، والوجه الشاب توانا، بينما يتولى إخراجه المخرج وائل إحسان، ومن تأليف ورشة فايف برودكشن.

ويأتي العمل الجديد بعد التجربة السينمائية الأخيرة لمحمد سعد في الدشاش، والتي قدم خلالها شخصية صاحب ملهى ليلي يجد نفسه في سلسلة صراعات وأحداث تقلب حياته، في محاولة للبحث عن طريق مختلف نحو الأفضل، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم زينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين طافش وغيرهم.