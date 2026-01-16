”هقعد تحت رجلك بس قومي”.. رسالة فيفي عبده...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:15 صباحاً - خطف مقطع فيديو عفوي نشرته الفنانة فيفي عبده الأنظار عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجهت فيه كلمات نابعة من القلب لزميلتها شيرين عبد الوهاب التي تمر بأزمة نفسية صعبة مؤخرًا.

ودعت فيفي متابعيها عبر إنستجرام لإطلاق هاشتاج يدعم شيرين ويحثها على العودة القوية لمكانتها الفنية المعهودة وأكدت على أن الجمهور ينتظر طلتها بفارغ الصبر وأن قيمتها الفنية لا يمكن تعويضها أبدًا.

وشددت في رسالتها بلهجة بنت البلد الجدعة على ضرورة استجماع القوة من أجل بناتها وفنها مطالبة إياها ألا تسمح للظروف بكسر إرادتها.

بل وعرضت عليها مساندتها شخصيًا لتجاوز هذه المحنة، وتفاعل مع هذا المنشور المؤثر عدد من الفنانات منهن آية سماحة وإيناس مكي اللواتي أشدن بموقف فيفي الإنساني والداعم.