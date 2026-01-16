برشلونة إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

برشلونة إلى ربع نهائي كأس إسبانياحجز برشلونة بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه راسينغ سانتاندير 2-صفر في مباراة ثمن نهائي البطولة مساء الخميس.

وسيطر برشلونة على كافة مجريات المباراة وسدد ماركوس راشفورد ولامين يامال كرات مرت بجانب المرمى قبل أن يفتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 66 بفضل تمريرة من البديل فيرمين لوبيز، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة.

وتأهلت فرق ألافيس، أتلتيك بلباو، أتلتيكو مدريد، ريال بيتيس، ريال سوسييداد وفالنسيا بالإضافة إلى برشلونة من أندية الدرجة الإسبانية الأولى، بينما يمثل ألباسيتي فرق الدرجة الثانية.

وتقام قرعة ربع النهائي يوم 19 من الشهر الجاري في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالعاصمة مدريد.