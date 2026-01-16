تعاطف كبير لمشجع زملكاوي يواجه البرد وحيدا فى مباراة المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 02:16 صباحاً - خطف مشجع زملكاوي الأنظار بعد جلوسه وحيداً في مدرجات برج العرب بالإسكندرية لحضور مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، التى أقيمت اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

مشجع الزمالك يكسب تعاطف الجماهير

ولقى المشجع الزملكاوي تعاطفاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حب المشجع الزملكاوي لناديه وتحمله لبرودة الجو في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يفوز على المصري بثنائية فى كأس عاصمة مصر

فاز فريق الزمالك على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

سجل البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء فى شباك المصري فى الدقيقة 21 واحتفل اللاعب بالهدف بطريقة إنسانية مؤثرة، بعدما ارتدى قميصًا يحمل صورة جدته الراحلة التي توفيت منذ عدة أشهر، في لفتة نالت إعجاب الجماهير،وأضاف أحمد شريف الهدف الثاني للفريق الأبيض فى الدقيقة (90+7).

وودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل رسمي ليكون الفوز على المصري بشكل معنوي وأول انتصار لـ معتمد جمال المدير الفني للفريق،بعد الخسارة فى أول لقاء أمام زد.