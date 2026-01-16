حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 16 يناير 2026 12:29 صباحاً - تحت أضواء ملعب إل ساردينيرو يستهل برشلونة رحلة الدفاع عن كبريائه كحامل للقب كأس ملك إسبانيا، حينما يحل ضيفًا على صائد الكبار راسينغ سانتاندير في العاشرة من مساء اليوم الخميس.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ورسينغ يلا شوت بلس في كأس ملك إسبانيا اليوم بدون تقطيع

في مباراة اليوم أمام رسينغ يدخل العملاق الكتالوني الميدان منتشيًا بزخمه الأخير بعد اعتلائه منصة تتويج السوبر الإسباني في جدة، فيبحث عن تأمين عبوره لربع النهائي وتجنب مصير غريمه التقليدي الذي ودع المسابقة بالأمس.

ولكن في المقابل، يتسلح أصحاب الأرض بروح القتالية التي أطاحت بفياريال في الدور السابق، فيطمحون في كتابة ملحمة تاريخية جديدة أمام جماهيرهم المتعطشة للمفاجآت.

تاريخيًا، تبدو الكفة مائلة بوضوح للبلاوغرانا، لكن سحر الكوبا ديل ري يكمن في تلك اللحظات التي يتمرد فيها الصغار على المنطق؛ مما يجعل من موقعة الليلة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة برشلونة على الحفاظ على تركيزه الذهني في ملاعب الشمال الصعبة.

تفاصيل مباراة برشلونة ورسينغ: الموعد والملعب المستضيف

الحدث: صدام دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا 2026.

التوقيت: تنطلق الصافرة في تمام 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

الملعب: ستاد إل ساردينيرو بمدينة سانتاندير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورسينغ

تستمر شبكة قنوات MBC في تقديم تغطيتها الحصرية للبطولة، حيث يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر قناة MBC مصر 2 المجانية على نايل سات، أو من خلال البث المباشر فائق الجودة عبر منصة شاهد VIP (باقة الرياضة).

من هو معلق مباراة برشلونة ورسينغ؟

سيتولى المعلق عصام عبده مهمة الوصف التفصيلي للمباراة، فيضع المتابع في قلب الإثارة التكتيكية التي يخطط لها المدربان في سهرة لا تقبل القسمة على اثنين.