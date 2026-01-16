نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يشهد توقيع اتفاقية “ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة” من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 16 يناير 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقية مشروع «ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة»، بين شركة مركز التجارة العالمي – القاهرة، وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات، في خطوة تمثل دخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق ومفهوم سكني بعلامة تجارية.

حضر مراسم التوقيع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وناصر عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، وجوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب الحياة والترفيه في أكور العالمية، ولفيف من الحضور. ووقع الاتفاقية المهندس رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي – القاهرة، وفرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريك عالمي مهم في مجال الضيافة يعزز جهود الدولة المصرية في الاستفادة من المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة على الوجه الأمثل، واستغلال عناصر الجذب بها، بما يحقق الأهداف الوطنية الرامية لدفع الحركة السياحية الوافدة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وخلق تجربة مميزة للزائرين.

وقال فرانسوا بودين إن هذا المشروع يعد محطة بارزة في مسيرة التوسع المستمر لعلامة ريكسوس في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضاف إلى شبكتها القائمة من فنادق ريكسوس العاملة وتلك قيد التطوير، وآخرها منتجع ريكسوس سفنكس جولف آند سبا.

وأضاف أن من المقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة ريكسوس في قلب العاصمة المصرية، حيث سيعاد تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة، الذي يمثل أحد المعالم البارزة، ليصبح وجهة حضرية ديناميكية تقودها أنماط الحياة العصرية، بما في ذلك مول مركز التجارة العالمي. وسيقدم المشروع تجربة «ريكسوس» موجهة للمدينة تجمع بين فندق عصري ووحدات سكنية فندقية، مسجلاً الظهور العالمي الأول لعلامة ريكسوس ليفينج.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة، ويتمتع بإطلالات بانورامية على نهر النيل، ويشغل موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة على امتداد كورنيش النيل التاريخي. كما يتميز المشروع بقربه من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة، إضافة إلى سهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والاتصال المباشر بالمنطقة المركزية للأعمال.

وبدوره قال المهندس رمضان الوسطي الأرناؤوطي إن إعادة تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة تمثل استثماراً كبيراً في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وبفضل مزيجه المتكامل من الضيافة والسكن والتسوق والأعمال، من المتوقع أن يصبح «ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة» وجهة جديدة رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة.

وسيقام المشروع الجديد عبر برجين يرتكزان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية ومطاعم، تخدم نزلاء الفندق والمقيمين والمجتمع المحلي. وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر من 364 وحدة، تشمل 176 غرفة فندقية تابعة لريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية. وسيخصص البرج الجنوبي، المتوقع افتتاحه في عام 2027، بالكامل لريكسوس ليفينج، بينما سيضم البرج الشمالي، المقرر افتتاحه في عام 2028، غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الشقق الفندقية.

ويعد مركز التجارة العالمي بالقاهرة معلماً بارزاً في أفق المدينة ومركزاً إقليمياً عريقاً للمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والفعاليات الكبرى، ما يوفر طلباً قوياً ومستداماً من قطاع الشركات على مدار العام.

وكجزء من مجمع متكامل متعدد الاستخدامات يضم أبراجاً إدارية ومرافق للمعارض والمؤتمرات ومركز تسوق مجدداً بالكامل تدار من قبل ريكسوس، يتمتع المشروع بموقع فريد يخدم المسافرين من رجال الأعمال والمقيمين لفترات طويلة والزوار بغرض الترفيه على حد سواء. ويسهم هذا المزيج من البنية التحتية للأعمال والإقامة طويلة الأمد وتجارب الطعام المتميزة والتجزئة والقرب من أهم المعالم السياحية في ترسيخ المشروع كوجهة حضرية متكاملة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولي يشهد توقيع اتفاقية “ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.