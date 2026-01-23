الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت ميادة الحناوي على هامش زيارتها لمركز راشد لذوي الهمم في الإمارات أنها لم تشهد تغييرًا كبيرًا في ملامحها مع مرور السنوات، مشيرة إلى أن الجمال الحقيقي لا يرتبط بالعمر.

ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها

وقالت ميادة:"أنا هلق حلوة، ومن عشرين سنة كنت كمان حلوة، هو أنا ما اتغيرت، يمكن خسّيت ونحفت شوية، بس الوجه هو نفسه".

وتطرقت ميادة الحناوي إلى الجدل الكبير الذي أُثير مؤخرًا حول فقدانها للوزن وتغير شكلها، مؤكدة أنها تنظر لكل التعليقات بإيجابية، سواء كانت داعمة أو حتى ناقدة، وقالت:"هذا الشي بيسعدني كتير، في منهم بيتنمروا وفي منهم إيجابية، وبقول للاتنين شكرًا إلكم".

وأضافت:"ربنا جميل ويحب الجمال، والإنسان حر بحاله، يعمل الأشياء اللي هو بيرتاحلها، وما يسأل عن الناس، حلو إن الست تعتني بجسمها، برشاقتها، بوجها، بجمالها، هيدا الشي جميل كتير".

وعن زيارتها الأخيرة إلى مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، عبّرت ميادة الحناوي عن سعادتها الكبيرة بهذه الزيارة الإنسانية، قائلة:"أنا سعيدة جدًا بزيارتي التانية لمركز راشد، وعند مدام مريم الجميلة، هذه الإنسانة النقية المعطاءة".