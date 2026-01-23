الرياض - كتبت رنا صلاح - عبر عمر شهريار عن افتخاره الكبير بعرض كتابه الجديد “السيد في حقل الأدب” والذي يستعرض فيه تأثير الكاتب الراحل صبري موسى على الأجيال التالية من الكتاب وقرائه. يؤكد شهريار أن موسى لم يكن مجرد كاتب فحسب بل كان رمزاً ثقافياً ترك بصمة واضحة في الأدب المعاصر، مشيراً إلى أن هذا الكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة موسى الثريّة وتأثيرها بعيد المدى، مما يسهم في فهم أعمق للأدب العربي.

عمر شهريار يكشف في كتابه «السيد في حقل الأدب» عن تأثير صبري موسى على الأجيال المتعاقبة

إشادة بصبري موسى

يشير شهريار إلى أن صبري موسى لم يكن كاتباً عادياً، بل استطاع من خلال أعماله أن يشكل واقع الأدب العربي، مضيفاً أن التأثير الذي أحدثه يمتد ليشمل كتاباً ومفكرين لم يعاصروا عصره. يعتبر الكتاب احتفاءً بحياة موسى وأعماله التي ألهمت الكثيرين.

رسالة الكتاب

يتناول الكتاب العديد من الجوانب التي تستعرض تجربة صبري موسى في الكتابة، حيث يقدم شهريار رؤية جديدة تضيف عمقاً لمكانة موسى بين الأدباء. يسعى إلى توضيح كيف تمثل أعماله مرآة تعكس التحديات والتحولات الثقافية التي مر بها المجتمع العربي.

مشاركة الكتاب في المعرض

يتواجد الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث يتوقع شهريار أن يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار المهتمين بالأدب. يشدد على أهمية هذا الحدث في التعريف بالأدباء المصريين وتأثيرهم في الساحة الأدبية، وخاصة صبري موسى الذي يتميز بطرح قضايا معاصرة.

رؤية مستقبلية

يأمل شهريار أن يشجع كتابه الجديد الأجيال الشابة على استكشاف أعمال موسى والاعتراف بأهميتها في تشكيل أفكارهم وثقافتهم الخاصة. يعتبر هذا الكتاب بمثابة جسر يربط الماضي بالحاضر ويعكس الإرث الأدبي الذي يحتاج إلى المزيد من الأضواء.