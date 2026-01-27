عرض البرومو التشويقي الأول لمسلسل "فن الحرب" لـيوسف الشريف طرح القائمون على مسلسل فن الحرب بطولة الفنان يوسف الشريف والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026 ال إقرأ المزيد

طرح القائمون على مسلسل "فن الحرب" بطولة الفنان يوسف الشريف، والمقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026؛ البرومو التشويقي الأول للعمل، الذي جاء مختلفاً في أسلوبه ومشوِّقاً في طرحه، حيث اعتمد على الإيقاع السريع واستعراض الشخصيات دون الكشف عن تفاصيل درامية واضحة، وذلك تماشياً مع طبيعة العمل الذي يعتمد على الإثارة والتشويق.

وجاء البرومو خالياً من أي مشاهد حوارية بين أبطال العمل، مكتفياً بلقطات خاطفة تعرف بالجوانب المختلفة للشخصيات وأجواء المسلسل؛ ما زاد من حالة الغموض والتشويق حول طبيعة الأحداث والخط الدرامي الذي سيقدمه العمل، واكتفى البرومو بجملة واحدة قالها بطل العمل يوسف الشريف وهي: "كل واحد فيكم هاترجعله فلوسه وعليهم 10 مليون جنيه، كده نبدأ الشغل".

مسلسل "فن الحرب" يعتمد على التشويق والصراع النفسي؛ إذ تدور أحداثه حول "زياد" الذي يجسِّده يوسف الشريف، الشاب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب ابتعاده عن العمل في مشروعات والده، رجل الأعمال إبراهيم توفيق، واختياره طريقاً مختلفاً في الحياة، غير أن هذا القرار يتزامن مع خيانة غير متوقعة من الموظفة المساعدة لوالده، تؤدي إلى انهيار إمبراطوريته الاقتصادية، والزج به في السجن، قبل أن تنتهي رحلته بالوفاة.

مسلسل "فن الحرب" يشارك فى بطولته بجانب يوسف الشريف كل من: ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، محمد جمعة، دنيا سامي، كمال أبو رية، كريم عبد الجواد، ياسر على ماهر، إنجي سلامة، ميريت الحريري، بوسي الشامي، شروق إبراهيم، دنيا جمعة وعبير فاروق، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: وليد فواز ومحمد جمعة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.

وكان آخر ظهور لـ يوسف الشريف في الدراما الرمضانية خلال موسم 2021 بمسلسل "كوفيد 25"، وشاركه في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد، وآخرون، المسلسل تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي.