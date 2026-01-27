نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأمريكي تقفز 20% مسجلة أعلى مستوى منذ 2022 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:59 صباحاً - العربية نت _ قفزت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى ما فوق 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2022، مع اجتياح موجة صقيع شديدة مساحات واسعة من البلاد، ما أدى إلى ارتفاع قوي في الطلب على التدفئة واضطرابات في الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر فبراير بنسبة وصلت إلى 20% خلال التعاملات المبكرة، لتسجل 6.28 دولار، وذلك بعد مكاسب أسبوعية بلغت نحو 70%، في أكبر صعود أسبوعي للأسعار منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990.

العاصفة الشتوية أدت إلى تعطل ما يقارب 10% من إنتاج الغاز الأمريكي

وتشير التقديرات إلى أن العاصفة الشتوية أدت إلى تعطل ما يقارب 10% من إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي.

كما تراجعت تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عام.

تزايد أعطال محطات توليد الطاقة في شرق الولايات المتحدة

تزايدت أعطال محطات توليد الطاقة في شرق الولايات المتحدة يوم الأحد بعدما أدّت ‍محدودية إمدادات الغاز الطبيعي وموجة البرد القارس إلى خفض إنتاج الكهرباء من شبكات التوليد ‍في المنطقة.

وأبلغت بي.جيه.إم إنتركونكشن، وهي أكبر شبكة كهرباء إقليمية في الولايات المتحدة وتخدم 67 مليونا في الشرق ومنطقة وسط الأطلسي، عن انقطاعات في توليد الكهرباء بما يقارب 21 غيغاوات، مشيرة إلى تعطيل معظم هذه القدرات.

وتمثل هذه الانقطاعات نحو 16% من إجمالي الطلب على الكهرباء لدى بي.جيه.إم بعد ظهر يوم الأحد، والذي بلغ 127.4 جيجاوات.

