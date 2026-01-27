المخرجة سارة وفيق تحسم الجدل حول عودة تامر حسني لبسمة بوسيل مع كل صورة تجمع الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل سواء في مناسبة عائلية أو أثناء تبادل الدعم الفني تنتشر إقرأ المزيد

مع كل صورة تجمع الفنان تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل، سواء في مناسبة عائلية أو أثناء تبادل الدعم الفني، تنتشر مواقع التواصل الاجتماعي بالتكهنات حول إمكانية عودتهما.

وفي هذا السياق، حسمت المخرجة سارة وفيق الجدل الدائر بهذا الشأن؛ حيث أكدت المخرجة سارة وفيق أن الوضع بين الثنائي لم يشهد أي تغيير حتى الآن، قائلة: "الجمهور ما زال يتمنى عودتهما معًا".

وكان قد كشف تامر حسني عن المكانة الخاصة التي لا تزال بسمة بوسيل تحتلها في حياته، مؤكداً أن رأيها يمثل ثقة مطلقة لديه. وقال تامر: "منذ فترة طويلة وأنا أكتب أو ألحن، بسمة وأمي دائماً يسمعان معي ويختاران".

ولم يقتصر الأمر على المشورة فحسب، بل أصبحت بسمة شريكة في التفاصيل التقنية، حيث تقترح عليه تحسينات غنائية وتناقشه كواليس التسجيل، في إطار من الاحترام المتبادل الذي يحرك علاقتهما الحالية.