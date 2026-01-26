أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام.. وأشرف زكي يوضح ثارت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عاد إقرأ المزيد

ثارت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ونقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث تساءل الملايين من الجماهير العريضة عن حقيقة حالة الزعيم الصحية.

إلى ذلك، خرج نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ليرد على هذه الأنباء ويطمئن الجماهير، حيث أكد في تصريحات إعلامية أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي وسط أبنائه وأحفاده في المنزل.

فيما نفى النقيب صحة ما يتم تداوله مؤكداً أنها مجرد شائعات متكررة تستهدف الشهرة والمشاهدات.

يذكر أنه وقبل أسابيع قليلة، غاب الفنان عادل إمام عن جنازة شقيقته الصغرى ما أثار التساؤلات حول أسباب هذا الغياب، فيما كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان حينها أن أفراد الأسرة لم يبلغوه بوفاة شقيقته حتى الآن، وقد اتخذوا هذا القرار خوفاً من تأثره بالخبر وتدهور حالته الصحية.

كما أضاف المصدر أن أفراد العائلة طلبوا من وسائل الإعلام عدم حضور الجنازة لتجنب انتشار الصور والأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ووصولها إلى الفنان، خاصة أنه يتصفحها بين الحين والآخر بمساعدة أحفاده.