اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنجولا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - يستعد المنتخب الجزائري لكرة اليد لخوض مواجهة مصيرية أمام نظيره الأنجولي، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الدور الرئيسي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2026 التي تستضيفها رواندا.

ويدخل الخضر اللقاء تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آمالهم في التأهل للمربع الذهبي وتجاوز عثرة الجولة الماضية.

وتكتسب الموقعة أهمية قصوى للفريق الجزائري بعد تعرضه لخسارة قاسية في مستهل مشواره بهذا الدور أمام المنتخب المصري بنتيجة (42-28).

ويسعى الجهاز الفني لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في اللقاء السابق، معتمداً على الروح القتالية للاعبين من أجل حصد أول نقطتين في سباق المجموعات الصعب.

وفي المقابل، يدخل منتخب أنجولا المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره الثمين على نيجيريا بنتيجة (27-24)، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في صراع حجز بطاقتي العبور لنصف النهائي.

وتضم هذه المجموعة الرباعية القوية منتخبات مصر والجزائر وأنجولا ونيجيريا، وسط منافسة شرسة على لقب القارة السمراء.

وتنص لوائح البطولة على صعود المتصدر والوصيف من كل مجموعة، مما يجعل هذا اللقاء بمثابة عنق زجاجة لطموحات الطرفين.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنجولا

وتُنقل المواجهة عبر شاشة قناة أون سبورت 2 HD، الناقل الحصري لمباريات البطولة في المنطقة.

كما يتيح الاتحاد الإفريقي لكرة اليد متابعة اللقاء عبر منصاته الرقمية، لتسهيل المشاهدة أمام الجماهير داخل وخارج القارة الإفريقية، في لقاء ينتظر أن يشهد ندية كبيرة، خاصة في ظل رغبة المنتخب الأنجولي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل.