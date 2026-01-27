حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في الأسواق المحلية، حيث يختلف سعر الكتكوت في السوق حسب نوعية السلالة وبعض من العوامل الأخرى.

سعر الكتكوت الابيض

شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم اختلاف ملحوظ وذلك بين شركات الدواجن المختلفة، فيما جاءت قائمة الأسعار للكتاكيت بالشركات وفقًا لاخر التحديثات المعلنة لتكون كما يلي: