حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - يهتم العديد من الأشخاص بالتعرف على سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 26 يناير 2026 في الأسواق المحلية، حيث يختلف سعر الكتكوت في السوق حسب نوعية السلالة وبعض من العوامل الأخرى.
سعر الكتكوت الابيض
شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم اختلاف ملحوظ وذلك بين شركات الدواجن المختلفة، فيما جاءت قائمة الأسعار للكتاكيت بالشركات وفقًا لاخر التحديثات المعلنة لتكون كما يلي:
- بلغ سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت، ليكون بقيمة 27 جنيهًا مصريًا.
- سجل سعر كتكوت الشركة الوطنية، ليكون بقيمة نحو 21 جنيهًا مصريًا.
- جاء سعر كتكوت شركة الوادي، ليكون بقيمة تكون 20 جنيهًا مصريًا.
- فيما جاء سعر كتكوت شركة العناني، ليكون نحو 24 جنيهًا مصريًا.
- بلغ سعر كتكوت شركة مكة المكرمة أبيض، ليكون 15 جنيهًا مصريًا.
- كذلك سجل سعر كتكوت شركة مكة المكرمة،، بقيمة 12 جنيهًا مصريًا.
- كما جاء سعر كتكوت شركة نيوجين، بقيمة تبلغ 19 جنيهًا مصريًا.
- سجل سعر كتكوت شركة القصبي، عند نحو 19 جنيهًا مصريًا.