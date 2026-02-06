للكبار فقط.. تردد قناة افلام جديده يجب حذفها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 فبراير 2026 05:15 صباحاً - تُعد قناة افلام جديده يجب حذفها من القنوات التي تجذب محبي الأفلام الأجنبية ذات المحتوى الجريء، فهي تقدم أعمالاً سينمائية حديثة من هوليوود، لكن محتواها مخصص للبالغين فقط (+18) ويحتوي على مشاهد غير مناسبة للأطفال أو المراهقين، مما يجعل حذفها ضروريًا من أجهزة الريسيفر.

تحذير عاجل من محتوى قناة نجوم هوليود للكبار فقط

تزايدت مؤخراً عمليات البحث حول تردد قناة افلام جديده يجب حذفها أو الرقابة عليها، وهي قناة "نجوم هوليود" (Njoom Hollywood) التي اشتهرت بتقديم محتوى سينمائي عالمي متنوع، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها القناة في عرض سلاسل أفلام الحركة والإثارة التي تجعل المشاهد يتابعها لساعات، إلا أنه وجب التنويه والتحذير بأن القناة تعرض أفلاماً أجنبية تحتوي على مشاهد مخصصة للكبار فقط (+18).

لذا، ينصح الخبراء بضرورة توخي الحذر الشديد عند استقبال التردد أو حذف القناة في حال وجود أطفال بالمنزل، نظراً لأن محتواها يتضمن لقطات لا تتناسب مع الفئات العمرية الصغيرة.

تردد قناة افلام جديده يجب حذفها

للباحثين عن البيانات التقنية الخاصة باستقبال تردد قناة نجوم هوليود على نايل سات، يمكنكم استخدام التردد التالي المخصص للقمر الصناعي المصري:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12562 عمودي (V) 27500 5/6

خطوات ضبط تردد قناة نجوم هوليود على نايل سات

لاستقبال القناة على جهازك يمكنك اتباع الخطوات التالية: