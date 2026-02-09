الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة، تستعد الفنانة المصرية عبلة كامل للظهور مجددا بعد غياب طويل عن الشاشة امتد نحو ثماني سنوات، لتعيد اسمها إلى الواجهة الفنية وسط ترقب واسع من محبيها الذين طالما انتظروا عودتها، نقلا عن وسائل إعلامية.

عودة عبلة كامل لجمهورها بعد غياب

ولم تقتصر المفاجأة على مجرد العودة، بل إن عبلة كامل لن تعود من خلال عمل درامي تقليدي، بل عبر حملة إعلانية كبرى لإحدى شركات المحمول، تضم أيضا كلا من منة شلبي وياسمين عبد العزيز، في ظهور يجمع بين رموز جيلين من نجمات الدراما

المصرية، ليمنح العمل بعدا جماهيريا واسعا ويصبح حديث المشاهدين قبل عرضه.

وجاءت هذه العودة بعد صدور قرار رسمي في ديسمبر / كانون الأول الماضي بعلاج عبلة كامل على نفقة الدولة، في لفتة اعتبرت تقديرا لمسيرتها الفنية الطويلة وإسهاماتها المؤثرة في تاريخ السينما والدراما والمسرح المصري، ضمن توجه حكومي لدعم

رموز الفن الذين تركوا بصمة خالدة في ذاكرة الجمهور.

ويذكر أن عبلة كامل بدأت مشوارها الفني على خشبة مسرح الطليعة، قبل أن تنتقل إلى السينما والتلفزيون، مقدمة أعمالا أصبحت علامات بارزة في تاريخ الدراما المصرية، كان آخرها مسلسل "سلسال الدم" عام 2018 ، قبل أن تختفي عن الساحة الفنية،

لتبقى واحدة من أكثر النجمات احتفاظا بسحرها وجاذبيتها أمام الكميرا.

عودة عبلة كامل هذه المرة تأتي كإشارة قوية على استمرار تأثيرها في الفن المصري، وقدرتها على الجمع بين الحضور الكلاسيكي واللمسة العصرية، ما يجعل كل ظهور لها حدثا ينتظره الجمهور بفارغ الصبر.