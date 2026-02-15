هشام نصر يفجر تصريحات حول أزمة الزمالك المالية..ما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:29 مساءً - أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك أن الإدارة تعمل حاليًا على تطوير شراكات استراتيجية لتوفير موارد مالية مستدامة بعد تراجع الوضع المالي للنادي بسبب تعثر بعض المشروعات الاستثمارية السابقة.

وأوضح نصر أن زيارته الأخيرة لدولة الإمارات هدفت إلى بحث فرص دعم مالي للنادي مشيرًا إلى أن إدارة الزمالك تسعى لإطلاق مشروعات استثمارية جديدة بدلاً من الاعتماد على التمويلات التقليدية لضمان استمرارية الموارد المالية.

سبب أزمة الزمالك المالية

أشار إلى أن الأزمة المالية للنادي نشأت بعد سحب الأرض المخصصة له في مدينة السادس من أكتوبر والتي كانت مصدر دخل رئيسي ما أدى إلى تراكم الديون وتأثير مباشر على استقرار الفريق، بما في ذلك رحيل بعض اللاعبين ووقف القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات مالية لم تسدد.

وأكد نصر أن الحلول لن تأتي بين ليلة وضحاها لكنه شدد على أن الإدارة تعمل وفق خطة واضحة مع مؤشرات إيجابية متوقعة خلال الفترة المقبلة مع الالتزام بالعمل المستمر لتجاوز الأزمة كما شدد على أهمية الإعلام في توضيح الخطوات للجماهير.

رصيد الزمالك في الكونفدرالية

على الجانب الرياضي حقق الزمالك فوز مهم على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة ليضمن صدارة المجموعة الرابعة ويقترب من التأهل لدور ربع النهائي مع تعزيز ثقة اللاعبين والجهاز الفني في قدرتهم على المنافسة رغم التحديات المالية والإدارية.