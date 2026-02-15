قبل شهر رمضان.. اسعار السلع الأساسية اليوم الأحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - يهتم العديد من المواطنين منذ قليل، بالتعرف على اسعار السلع الأساسية اليوم، الأحد الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، حيث شهدت أسعار السلع استقرار طفيف في الأسواق المحلية المصرية، وجاء ذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

أسعار السلع الأساسية اليوم

نستعرض لكم أسعار السلع الأساسية اليوم، وفقًا لآخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وتكون كالتالي:

سعر كيلو الأرز نحو 34.38 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الفول نحو 65.80 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو الدقيق نحو 25.91 جنيهًا مصريًا.

سعر لتر الزيت عباد الشمس نحو 96.38 جنيهًا.

سعر كيلو السكر نحو 34.49 جنيهًا مصريًا.

أسعار المكسرات بمنافذ الزراعة 2026

أسعار المكسرات بمنافذ الزراعة 2026 جاءت بتخفيضات وخصومات كبيرة، على النحو التالي:

ربع كيلو فستق أمريكي، بقيمة 170 جنيهًا.

ربع كيلو كاجو محمص، بقيمة 165 جنيهًا.

عبوة قمر الدين سوري، بقيمة 150 جنيهًا.

نصف كيلو بندق جامبو مقشر، بقيمة 150 جنيهًا.

نصف كيلو عين جمل، بقيمة 150 جنيهًا.

ربع كيلو لوز مقشر جامبو ، بقيمة 145 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان 2026

جاءت أسعار ياميش رمضان 2026 في منافذ وزارة الزراعة لتتمثل كما يلي: