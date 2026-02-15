تراجع مفاجئ.. أسعار الفضة في مصر تهبط اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - بالتوازي مع انكسار موجة الارتفاعات العالمية، دخلت الفضة في مصر نفق التراجعات الجماعية خلال تعاملات اليوم، لتقدم فرصة مثالية للمهتمين باقتناء المعدن الأبيض بأسعار تقل بنحو 1.4% عن مستوياتها السابقة.

سعر جرام الفضة النقي والبريطاني

هبط سعر جرام الفضة من عيار 99.9 (النقي) ليصل إلى 132.99 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلية، كما لحق به عيار 95.8 المعروف بالفضة البريطانية ليسجل 127.53 جنيهًا.

أسعار الفضة الإسترليني والسعودي بالأسواق

سجلت الفضة الإسترليني عيار 92.5، الأكثر رواجًا في صناعة الحلي، سعرًا قدره 123.14 جنيهًا للجرام، بينما استقر سعر الجرام عيار 875 (الفضة السعودي) عند 116.48 جنيهًا.

ومن اللافت تراجع عيار 900 بنسبة أكبر من أقرانه ليقف عند 90 جنيهًا؛ مما يعكس تباينًا في معدلات الانخفاض بين الفئات المختلفة للمعدن.

سعر أوقية وكيلو الفضة اليوم

على صعيد الكميات الكبيرة، تراجعت قيمة أوقية الفضة لتستقر عند 4136.45 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكيلو جرام نحو 132.990 جنيهًا.