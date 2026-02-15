ميريت بـ 111 جنيهًا.. ننشر القائمة الكاملة لأسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - يمر سوق التبغ في مصر بموجة جديدة من المتغيرات السعرية التي طالت مختلف الأصناف، حيث كشفت الشركات المنتجة عن قوائم رسمية تعكس ارتفاع تكاليف التشغيل وتحديثات المنظومة الضريبية.

أسعار السجائر الشعبية والمحلية

أقرت الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) زيادة جديدة على منتجاتها الأكثر مبيعًا، حيث ارتفع سعر العبوة من عائلات كليوباترا بمختلف أنواعها (كينج سايز، سوفت كوين، بوكس، وسوبر) إلى 48 جنيهًا.

كما شملت هذه الزيادة أصناف مونديال، وبوسطن، وبلومنت، وماتوسيان سوبر؛ لمواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والخامات المستوردة.

أسعار السجائر الأجنبية والتبغ المسخن

كسرت علامة ميريت حاجز المائة جنيه لتستقر عند 111 جنيهًا، بينما سجلت أنواع مارلبورو 102 جنيهًا، وبلغ سعر L&M نحو 82 جنيهًا.

ولم تتوقف الزيادات عند التدخين التقليدي بل امتدت لتشمل بدائل التبغ المسخن، حيث سجلت عبوات TEREA وHEETS مبالغ تتراوح ما بين 69 و87 جنيهًا، مع تأكيد الشركات على ضرورة التحقق من السعر الرسمي عبر رمز الاستجابة السريع المطبوع على كل علبة.