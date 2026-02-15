صور توضيحية.. مواصفات ومميزات سيارة فورد Kuga الرياضية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:29 مساءً - قامت شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات عن إطلاق طرازها الجديد "Kuga"، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بأحدث تقنيات القيادة والمقصورة الداخلية المبتكرة.

مواصفات سيارة فورد Kuga الرياضية

تم تجهيز سيارة فورد Kuga الرياضية بنظام القيادة شبه الآلية التي تعرف باسم "BlueCruise"، وهو الذي يسمح للسائق بالقيادة بأسلوب Hands-off, Eyes-on، أي رفع اليدين عن المقود مع الحفاظ على الانتباه الكامل للطريق.

ويعمل النظام ضمن مناطق محددة، حيث تتولى السيارة التحكم بالتوجيه والتسارع والفرملة تلقائيًا، مما يعزز راحة القيادة خاصة في الرحلات الطويلة.

ويتوفر نظام "BlueCruise"، وهي ضمن حزمة Driver Assistance Pack، ويأتي بشكل قياسي في فئات ST-Line X وActive X، بينما يمكن إضافته اختيارياً في فئات Titanium وST-Line، مع إمكانية تفعيله بشكل دائم.

مميزات سيارة فورد Kuga الرياضية

حصلت المقصورة الداخلية للسيارة على تحديثات تقنية هامة، أبرزها النظام الصوتي الفاخر B&O Premium Audio بقدرة 700 وات، مزود بمكونات صوتية مطورة لتقديم تجربة استماع نقية وقوية، كما يعتمد نظام SYNC 4 للترفيه والاتصال على خدمات موسعة تشمل التطبيقات الرقمية المتنوعة ووظائف ترفيهية متقدمة.

وتوفر سيارة فورد Kuga الرياضية خيارات متنوعة لأنظمة الدفع، تشمل محركات البنزين "EcoBoost"، والهجين التقليدي، والهجين القابل للشحن Plug-in Hybrid، لتلبية احتياجات مختلف المستخدمين وتقديم أداء متميز واقتصاد في استهلاك الوقود.