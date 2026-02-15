لست جيرارد.. ”سأصنع تاريخي الخاص” تصريح ناري من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 03:29 مساءً - حرص نجم نادي ليفربول على أن يعلق على المقارنات التي تجرى بينه وبين ستيفن جيرارد أسطورة الريدز الأيقوني، في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها هذا الموسم.

تعليق سوبوسلاي على مقارنته بجيرارد

أوضح سوبوسلاي بأنه يريد أن يصنع التاريخ الخاص به مع نادي ليفربول، ولا يريد أن يتم مقارنته بأحد، خاصة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مما دفع أنظار الملكي للتفكير فيه.

تألق دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول هذا الموسم

شهد هذا الموسم تألق واضح ولافت للنظر للنجم دومينيك سوبوسلاي مع الريدز خاصة في مباراة برايتون بعد أن سجل هدف رائع للغاية، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف دون رد.

مفاوضات ريال مدريد مع سوبوسلاي

تألق سوبوسلاي الأخير مع ليفربول دفع مسؤولي ريال مدريد من أجل التفكير في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية مقابل 160 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولي الريدز مؤقتًا.