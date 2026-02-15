بورصة الدواجن الآن: تعرف على أسعار الفراخ البيضاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - يسود نوع من الهدوء الملحوظ في حركات التداول داخل بورصة الدواجن مطلع هذا الأسبوع، حيث تراجعت حدة التقلبات السعرية لصالح ثبات واستقرار في مستويات البيع والشراء بمختلف المحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو

أظهرت مؤشرات السوق ثبات سعر كيلو الدواجن البيضاء عند 91 جنيهًا تسليم المزرعة، بينما يصل للمستهلك النهائي في المحال التجارية بمتوسط 101 جنيه.

وفي سياق متصل سجلت الفراخ الساسو نحو 105 جنيهات في الجملة لتصل إلى 115 جنيهًا في أسواق التجزئة، وهو ما يعكس وفرة المعروض التي تلبي احتياجات الاستهلاك المنزلي الحالية.

أسعار الدواجن البلدي

على صعيد الأنواع الأعلى طلبًا للقيمة الغذائية، استقر كيلو الفراخ البلدي عند 120 جنيهًا في المزارع و130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار البيض اليوم

بالنسبة لقطاع البيض فقد سجل الطبق الأبيض 130 جنيهًا للمواطنين مقابل 135 جنيهًا للطبق الأحمر.