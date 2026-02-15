بكام كيلو البرتقال واليوسفي.. أسعار الفاكهة اليوم في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 11:46 صباحاً - استقرت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، الأحد الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الحالي لعام 2026، خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية، جاء ذلك الهدوء والثبات وفقًا لأخر تحديث صادر عن بوابة الأسعار المحلية التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

تمثلت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية المصرية خلال التعاملات اليومية لتكون كما يلي:

سعر كيلو البرتقال البلدي، يتراوح بين 8 و12 جنيهًا.

سعر كيلو البرتقال السكري، يتراوح بين 8 إلى 12 جنيهًا.

سعر كيلو البرتقال أبو سرة، يتراوح بين 10 و16 جنيهًا.

سعر كيلو اليوسفي، يتراوح بين 5 و11 جنيهًا.

سعر كيلو العنب الأصفر المستورد، يتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

سعر كيلو العنب الأسود المستورد، يتراوح بين 120 و150 جنيهًا.

سعر كيلو التفاح المستورد، يتراوح بين 50 و100 جنيهًا.

سعر كيلو التفاح اللبناني، يتراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم الأحد

جاء سعر الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق ليكون بذلك كالآتي:

سعر كيلو الجوافة، يتراوح بين 14 إلى 26 جنيهًا.

سعر كيلو الرمان، يتراوح بين 15 و30 جنيهًا.

سعر كيلو الفراولة، يتراوح بين 15 إلى 21 جنيهًا.

سعر كيلو الكنتالوب، يتراوح بين 8 و16 جنيها.

سعر كيلو مانجو مستورد، يتراوح بين 50 و80 جنيهًا.

سعر كيلو الخوخ المستورد، يتراوح بين 60 جنيهًا.

سعر كيلو البرقوق المستورد، يتراوح بين 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر كيلو الكمثرى المستوردة، يتراوح بين 150 جنيهًا.

أسعار الموز اليوم في الأسواق

أما عن أسعار الموز اليوم في الأسواق فقد بلغت ما يلي: