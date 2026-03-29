بعد عودة محمد نور.. منصب جديد وتغييرات هيكلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:26 مساءً - تبذل شركة نادي اتحاد جدة، تحت قيادة فهد سندي، جهوداً حثيثة لتطوير الهيكل الإداري من خلال استحداث منصب "نائب رئيس تنفيذي"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة القفزة النوعية التي يشهدها النادي على المستويين الرياضي والاستثماري في المرحلة المقبلة.

معايير المرشحون لمنصب نائب الرئيس التنفيذي في اتحاد جدة السعودي

وقد حددت الإدارة الاتحادية معايير دقيقة للمرشح المفترض لهذا المنصب، حيث اشترطت امتلاكه خلفية رياضية واسعة وخبرات عملية تمكنه من مساندة الرئيس التنفيذي الحالي، البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، بالإضافة إلى القدرة على تنظيم الصلاحيات ورفع كفاءة الأداء التنفيذي داخل أروقة "العميد".

محمد نور و حمد المنتشري يعودان مجددا لأحضان اتحاد جدة

ويأتي هذا التوجه الإداري الجديد ليتكامل مع القرارات الأخيرة التي اتخذها النادي، ومن أبرزها الاستعانة بأسطورتي الفريق محمد نور وحمد المنتشري كمستشارين فنيين لشؤون كرة القدم بدءاً من مطلع شهر أبريل، مما يعكس رغبة واضحة في مزج الخبرات الميدانية بالعمل الإداري المؤسسي.

وفي نهاية المطاف، تسعى إدارة الاتحاد من خلال هذه التعيينات المتلاحقة إلى توسيع دائرة اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يضمن توفير بيئة عمل احترافية تدعم طموحات النادي وجماهيره في حصد البطولات وتحقيق الاستقرار المنشود.