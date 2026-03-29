هبوط جديد يضرب السوق.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 05:19 مساءً - كشفت منصة بورصة الدواجن، في تقريرها الصباحي عن هبوط سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 29 مارس 2029، وأعلنت أيضًا عن أحدث تحركات أسعار الكتاكيت داخل المزارع والأسواق، وهي التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من المربين، وبشكل خاص لكل الأنواع الأكثر تداولًا في الأسواق والمزارع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر

أظهرت بيانات التحديث الأخير تسجيل سعر الكتكوت الأبيض السوم وصل لمستويات تتراوح بين 19 و25 جنيهًا للكتكوت، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض من نوع "قطعان" نحو 9 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية

فيما يخص باقي الأنواع، جاءت الأسعار الخاصة بجميع أنواع الكتاكيت اليوم على النحو التالي:

• بلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 8 جنيهات.

• وصل سعر الكتكوت الساسو بيور لحوالي 10 جنيهات.

• أما عن سعر الكتكوت البلدي فهو وصل إلى 6.5 جنيه.

• بينما وصل أيضًا سعر الكتكوت الهجين عند 8 جنيهات.

• كما سجل أيضًا سعر كتكوت الجيل الثاني 10 جنيهًا.

• أيضًا سعر كتكوت روزي بيور فهو سجل نحو 10 جنيهًا.

• سجل أيضًا سعر كتكوت القاهرة للدواجن 24 جنيهًا.

• أيضًا سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت وصل لـ 25 جنيهًا.

• فيما سجل أيضًا سعر كتكوت الوطنية 23 جنيهًا.

• أما عن سعر كتكوت الوادي فهو سجل 21 جنيهًا.

• وصل سعر كتكوت العناني لـ 23 جنيهًا.

• بلغ أيضًا سعر كتكوت مكة المكرمة "أبيض" 19 جنيهًا

• أخيرًا وصل سعر كتكوت مكة المكرمة "ساسو" لـ 14 جنيهًا.