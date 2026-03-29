معاشات إبريل 2026.. زيادة محتملة تكشفها الهيئة القومية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 04:26 مساءً - ازاحت "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" الستار عن موعد بدء صرف معاشات أبريل وهو يكون يوم الأربعاء القادم، والموافق 1 أبريل 2026، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية لتسهيل عملية الصرف على المستفيدين.

رفع الحد التأميني وتأثيره على المعاشات

في سياق متصل، كشف جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير الماضي، حيث ارتفع الحد الأدنى من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما وصل الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

ويُعرف الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بأنه أقل مبلغ يمكن أن تُؤمن عليه الشركة أو الهيئة للموظف، في حين يمثل الحد الأقصى أعلى مبلغ تأميني يمكن للموظف الاشتراك فيه.

المستفيدون من التعديلات الجديدة لرفع الحدين

يستفيد من رفع الحدين التأمينيين الموظفون الذين انتهت خدمتهم في 1 يناير 2026 أو بعد ذلك، حيث سيؤدي التعديل إلى زيادة قيمة المعاش بعد انتهاء الخدمة، ويهدف هذا الإجراء إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات وضمان استقرارها المالي.

الحد الأدنى والأقصى للمعاش بعد التعديل

أوضح عوض أن الحد الأدنى لمعاش المحالين للتقاعد ابتداءً من يناير 2026 سيصل إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا، مما يعكس تحسينًا ملموسًا في الحقوق التأمينية للمستفيدين.